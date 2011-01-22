المؤشر السعودي يرتفع في المعاملات المبكرة

وارتفعت اسهم بنك الراجحي ذي الثقل 0.6 بالمئة بعد ان اعلن البنك يوم الاربعاء عن زيادة نسبتها 13.5 في المئة في صافي ارباح الربع الاخير من العام الماضي والتي جاءت بوجه عام موافقة للتنبؤات.