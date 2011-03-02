الأسهم السعودية تتراجع لأدنى مستوى في 22 شهرا في ظل مخاوف من الاضطراب

من ماثيو سميث

دبي 2 مارس اذار (رويترز) - هبطت الأسهم السعودية لأدنى مستوى لها في 22 شهرا اليوم الأربعاء مع قيام المستثمرين القلقين ببيع الأسهم قبل احتجاجات مزمعة في المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وانخفضت أيضا أسواق أسهم خليجية أخرى مع تراجع مؤشري الكويت ودبي لأدنى المستويات في ست سنوات.

وقال هشام منتصر الشريك المدير في فرونتلين كابيتال لادارة الأصول في دبي "هذا كله جزء من اعادة تقييم السوق .. ارتفعت علاوات المخاطر ولذا يجب أن تنخفض أسعار الأسهم ولا أعتقد أن عملية التعديل قد انتهت بعد."

وأضاف "انتقلت المخاوف من الاضطرابات من شمال افريقيا إلى الخليج الآن ولو أنها في دول صغيرة مثل سلطنة عمان والبحرين. الخوف هو أن تمتد إلى دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي ولذا هناك كثير من التهافت على البيع بسبب القلق."

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.9 في المئة إلى 5323 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ 22 من أبريل 2009 لتبلغ خسائره 19.7 في المئة منذ إندلاع الاحتجاجات في يوم الغضب في البحرين المجاورة في 14 من فبراير شباط.

وقال مدير صناديق في الرياض طلب عدم نشر اسمه "العوامل الأساسية والاقتصادية لا دخل لها.. هذا كله بسبب الخوف والقلق وعدم معرفة ما يحدث بالضبط في السوق."

وأنشأ نشطاء صفحات على موقع فيسبوك وأطلقوا دعوة للاحتجاج في 11 و20 من مارس اذار. ولا يوجد في السعودية برلمان منتخب أو أحزاب وتمنع الأسرة المالكة الاحتجاجات العامة.