محافظ المركزي السعودي: لا ندرس شراء ديون اوروبية

(لإضافة اقتباس وخلفية)

الدوحة 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر اليوم الأربعاء ان السعودية ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة وانها لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو.

وتعد دول الخليج العربية المصدرة للنفط التي تربط معظمها عملاتها بالدولار الأمريكي من الحائزين الرئيسيين لسندات الخزانة الأمريكية وأصول أخرى في الولايات المتحدة ويشكل النفط..المقوم بالدولار..المصدر الرئيسي لإيراداتها الحكومية.

وسئل الجاسر هل تشعر السعودية بالقلق بشأن الديون الأمريكية وتدرس شراء ديون سيادية في منطقة اليورو فرد بقوله "لا".

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي التصنيف الإئتماني على الأمد البعيد للولايات المتحدة درجة واحدة في ضربة غير مسبوقة نظرا للمخاوف بشأن عجز الميزانية وتضخم الدين العام.

واهتزت الأسواق العالمية على مدى الأشهر الماضية بسبب المخاوف من إنتشار أزمة الديون في منطقة اليورو. وارتفع اليورو وصعدت الأسهم الأوروبية اليوم بفعل إعلان رئيس المفوضية الأوروبية بأن المفوضية ستطرح قريبا خيارات بشأن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو.

وقال الجاسر ايضا للصحفيين بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية لقطر والكويت والبحرين في الدوحة ان الوضع الاقتصادي في البلدان الأربعة التي ترمي إلى انشاء وحدة نقدية "ممتاز" وإن خطة إصدار عملة خليجية موحدة تمضي قدما.

وأضاف أنه لن يكون هناك تأخير وسيكون هناك موعد محدد لإصدار العملة الموحدة.

وانسحبت دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان العضوان في مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق من خطة العملة الخليجية الموحدة.