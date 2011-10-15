محافظ المركزي السعودي: اوروبا تشعر بخطورة الموقف

باريس 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر اليوم السبت ان ازمة ديون منطقة اليورو أصبحت التحدي الأول للاقتصاد العالمي في الأجل القصير ولكنه يشعر ان زعماء المنطقة عازمون على إيجاد مخرج.

وقال الجاسر لرويترز بعد يومين من المحادثات بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في باريس "ليست السعودية وحدها وانما أيضا أعضاء مجموعة العشرين مقتنعون ان التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هو التحدي الأوروبي في الأجل القصير."

واستدرك بقوله "غير اننا شعرنا من تدخلات الزملاء الأوروبيين انهم يقدرون خطورة الموقف وانهم عازمون على عمل ما هو ضروري لحماية الاقتصاد واسواق المال الأوروبية."

واضاف قوله "قالوا لنا انه في قمة 23 من اكتوبر سوف تتخذ قرارات ستطمئن الاوروبيين اولا وبقية العالم ثانيا ان اوروبا قادرة بل وعازمة على عمل ما هو ضروري لحماية الأسواق الأوروبية. ولا يساورني شك في تصميمهم."