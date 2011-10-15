الجاسر: المركزي السعودي غير مهتم بأصول متعسرة او الذهب

من مارتن دوكوبيل

باريس 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر اليوم السبت ان البنك المركزي للمملكة غير مهتم بشراء أصول متعسرة أو ذات طابع من المضاربة مثل الديون الأوروبية والذهب وان البنوك في المملكة في وضع جيد للتصدي لأزمة منطقة اليورو.

والسعودية شأنها شأن معظم جيرانها من دول الخليج العربية حائز رئيسي للأصول الدولارية لأن عملتها الريال مرتبطة بالدولار الأمريكي والنفط الخام يدر 85 في المائة من عائدات ميزانيتها.

وسئل الجاسر هل قامت مؤسسة النقد السعودي بدراسة شراء سندات سيادية اوروبية مثل السندات الايطالية فقال لرويترز "نحن لا نشتري سندات معينة على الإطلاق. ولم نفعل ذلك."

واضاف قوله بعد اجتماع لمجموعة العشرين في باريس "لدينا دائما استراتيجية أكثر تكاملا لاستثمار الاحتياطات تنظر إليه بطريقة دينامية ومتواصلة وتعلي قيمة الأمن والسلامة والسيولة ولذلك فإننا لا ننظر نظرة انتهازية إلى الأصول المتعسرة أو أصول معينة تظهر بطريقة أو بأخرى."

ونادرا ما يعقب البنك المركزي السعودي على استراتيجيته الخاصة بالاحتياطات. والسعودية هي العضو الوحيد من الشرق الاوسط في مجموعة العشرين للبلدان المتقدمة والناشئة.

وقال الجاسر ان الذهب الذي هوى سعره من المستوى القياسي 1920 دولارا للاوقية هو أصل آخر من الأصول التي لا تلقى اهتماما يذكر من البنك المركزي السعودي بسبب تقلبه.

واضاف قوله "يوجد ذهب في احتياطاتنا لكننا لم نقم بشرائه او بيعه لفترة طويلة. فقد أصبح من الأصول التي تتسم بقدر كبير من المضاربة ونحن لا نريد الدخول في اي من هذه الأصول."