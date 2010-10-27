تلفزيون: زين السعودية تبحث عن مستثمرين بيع حصة في زين
الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت قناة العربية التلفزيونية عن رئيس مجلس إدارة زين السعودية قوله انها تجري محادثات مع مستثمرين لم يكشف عن اسمائهم مهتمين بشراء حصة زين الكويتية البالغة 25 في المئة في شركة الاتصالات.
ونسبت القناة الفضائية الى رئيس مجلس الإدارة الامير حسام بن عبد العزيز قوله ان الصفقة سوف تعتمد على موافقة حملة الاسهم ونتيجة عرض من اتصالات الاماراتية لشراء حصة في زين ومقرها الكويت.
م ل (قتص)
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