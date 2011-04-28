أسواق الخليج تغلق متباينة وتعافي أسهم القطاع العقاري المصري

من نادية سليم وإيزابيل كولز

دبي/القاهرة 28 ابريل نيسان (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الخميس في ظل صعود أسهم بعينها بينما تعافت أسهم القطاع العقاري في مصر من الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة لتدفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للصعود.

وهيمنت معنويات منخفضة على الأسواق الاماراتية بفعل مخاوف من أن يؤثر تأجيل تطبيق نظام جديد للتسوية على مساعي الإمارات للحصول على تصنيف سوق ناشئة في مؤشر إم.إس.سي.آي بينما تفاءل المستثمرون في قطر استعدادا لمراجعة للإدراج في المؤشر نفسه.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.9 في المئة مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين مبددا المكاسب التي حققها أمس الأربعاء.

واستمر التقلب في سهم بنك الامارات دبي الوطني في بورصة دبي وهبط السهم 6.3 بالمئة بعدما قفز 10.9 بالمئة أمس بفعل النتائج.

وكشف البنك يوم الثلاثاء عن أرباح صافية قدرها 1.4 مليار درهم (183 مليون دولار) وهو ما تجاوز التوقعات.

وهوى سهم دبي للاستثمار 7.9 بالمئة بعد تداوله دون حق في توزيعات الأرباح.

وتراجع سهم الدار العقارية 1.9 في المئة.