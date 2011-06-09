مسؤول خليجي: احتياطيات المنطقة ينبغي أن تكون اكثر تنوعا

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دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول ببنك مركزي خليجي اليوم الخميس إن احتياطيات البنوك المركزية بالمنطقة ينبغي أن تكون اكثر تنوعا على المدى البعيد وإن أي تخلف أمريكي عن سداد الديون سيضع ضغوطا نزولية على الدولار ويغذي التضخم.

ودول الخليج العربية المصدرة للنفط التي تربط معظمها عملاتها بالدولار الأمريكي من الحائزين الرئيسيين لسندات الخزانة الأمريكية وأصول أخرى في الولايات المتحدة في ظل تسعير النفط بالدولار حيث تشكل إيرادات النفط المصدر الرئيسي لدخل حكوماتها.

وقال خالد الخاطر المسؤول بمصرف قطر المركزي لرويترز إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد "مصدر قلق للدول التي لديها استثمارات مقومة بالدولار الأمريكي. ستفقد قيمتها."

وأضاف "ثانيا... هذا سيضع مزيدا من الضغوط النزولية على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى لذا سيكون هناك مزيد من الضغوط التضخمية."

وبقي التضخم في منطقة الخليج التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية في مستوى منخفض في خانة الآحاد هذا العام وصعد في الكويت إلى 5.3 في المئة في أبريل نيسان.

لكن يتوقع محللون مزيدا من ضغوط الأسعار في الأشهر القادمة بفعل ارتفاع نفقات الغذاء وضعف الدولار وزيادة الإنفاق الحكومي في أعقاب اضطرابات في المنطقة.

وسئل ان كان هذا سيؤثر على سياسة الاحتياطيات للبنوك المركزية الخليجية فقال "بغض النظر عن هذا الموضوع رأيي دائما هو أن على الدول أن تنوع محافظها بصورة أكبر على المدى البعيد."