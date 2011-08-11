محللون: الأسواق العالمية ستوجه المؤشر السعودي الأسبوع المقبل

من مروة رشاد

الرياض 11 أغسطس اب (رويترز) - يتوقع محللون استمرار الضغوط على المؤشر السعودي ‭ خلال الأسبوع المقبل تأثرا باضطرابات الأسواق العالمية والتي من المرجح أن تدفعه إلى التراجع في ظل معنويات المستثمرين السلبية بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

ويرى المحللون أن المؤشر سيظل في تلك الحالة من التذبذب ضيق النطاق لحين اتضاح الصورة بشأن الاقتصاد الأمريكي وديون منطقة اليورو لكنهم يؤكدون على أن المؤشر سيرتد على المدى الطويل بفضل قوة العوامل الأساسية في أكبر بورصات العالم العربي.

وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع أمس الأربعاء مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 6039 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر ستة بالمئة خلال الأسبوع المنصرم و8.8 بالمئة منذ بداية العام حتى اغلاق الاربعاء.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "أصبح من الصعب التنبؤ بالوضع. أتوقع ارتداد الأسواق العالمية ونأمل أن يستمر لكن لا أتوقع ارتفاع (السوق) خلال الأسبوع المقبل.

"خسرت السوق أكثر من 10 بالمئة خلال أسبوعين هذا سيجعل التقييمات أكثر جاذبية لكنني لا أتوقع ارتدادا (قريبا)...سيكون التذبذب في نطاق ضيق بين واحد و1.5 بالمئة."

وأضاف تفاحة أن المستثمرين يشعرون فيما يبدو أن الموضوع سيأخذ وقتا أطول إذ أن الأمر لا يتعلق بخفض التصنيف السيادي لأمريكا بقدر ما يتعلق بالتباطؤ الاقتصادي.

وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي "من المتوقع أن تتعرض سوق الأسهم السعودية لضغوط في بداية تداولات السبت المقبل فالمؤشر في صراع بين أساسيات سوق الأسهم السعودية المتينة والحالة النفسية الناجمة عن خوف شديد جراء ما يحصل في الأسواق العالمية.