سي.ان.بي.سي: أرامكو تقول أسعار النفط مازالت تدعم الاستثمارات

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سنغافورة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لقناة سي.ان.بي.سي اليوم الإثنين إن أسعار النفط الحالية مازالت جيدة بما يكفي لدعم الاستثمارات وإن السعودية لديها وفرة في الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وذكر الفالح أن أسعار النفط كانت تسير في الاتجاه الخاطئ في وقت سابق من العام الجاري في ظل التعافي المبدئي للاقتصاد العالمي. وأكدت أرامكو للأسواق أن هناك وفرة في الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المملكة لمواجهة أي نقص إذ أن الارتفاع الشديد في الأسعار تزامن مع اضطرابات في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الفالح أن الشركة زادت الإنتاج خلال الصيف وقامت بتلبية طلب السوق وأنها ترى الأسعار تتراجع إلى نطاق أكثر قبولا.

وأضاف أنه مازال هناك دعم كاف واستثمار مستمر في الطاقة الإنتاجية المستقبلية في قطاع المنبع.

وقال الفالح إن هناك مخاوف من انتشار أزمة إذا لم تقم الحكومات الأوروبية بحل المشكلات التي تواجه منطقة اليورو.

لكنه عبر عن ثقته في أن هناك ما يكفي من الإرادة السياسية لحل المشكلة.