مقابلة:مسؤول سعودي..إقراض المنشأت الصغيرة والمتوسطة سينمو 30% سنويا

من إبراهيم المطوع

الرياض 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) إنه يتوقع ارتفاع معدلات الاقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة 30 في المئة سنويا خلال الاعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف المبارك أن حجم التمويل المقدم لهذا القطاع يتراوح حاليا بين عشرة مليارات و15 مليار ريال سعودي (2.6 إلى أربعة مليارات دولار).

وأوضح المبارك خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر حول تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن نسب التعثر في سدد القروض الشخصية في السعودية تبلغ 1.8 في المئة وان حجم التعثر في بطاقات الائتمان يبلغ خمسة في المئة.

وأطلقت "سمة" يوم السبت "مشروع تقييم" الذي يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات الاقتراض.

وسمة هي شركة التصنيف الائتماني الوحيدة في السعودية.

قال المبارك "سيعزز مشروع تقييم من حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة... نتوقع نسب نمو بمعدل 30 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة."

وحول حجم التمويل المقدم حاليا لقطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة من البنوك السعودية قال المبارك "يقدر حجم التمويل حاليا ما بين 10 إلى 15 مليار ريال ...لا توجد اي معلومات عن نسب التعثر الخاصة بقروض هذا القطاع في الوقت الراهن."