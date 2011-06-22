السعودية للكهرباء تقترض 989.1 مليون دولار من بنوك عالمية

الرياض 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القمية السوقية إنها حصلت على قرض طويل الاجل بقيمة 989.1 مليون دولار من بنوك عالمية لتمويل شراء معدات لتوسعة مشروع محطة الشعيبة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إنها وقعت صباح اليوم "قرضا طويل الأجل ولفترة سداد تصل إلى 12 سنة بقيمة 989.1 مليون دولار أمريكي وذلك بما يعادل 3.7 مليار ريال سعودي مع مجموعة بنوك عالمية وهي مجموعة اتش.اس.بي.سي وبنك اوف طوكيو ميتسوبيشي وسيتي بنك ودويتشيه بنك وشركة الخدمات المصرفية ساميتومو ميتسو."

وأضاف البيان أن القرض - وهو أول تمويل تحصل عليه الشركة بضمان بنك تعزيز الصادرات الفرنسي - يهدف لشراء معدات من شركة ألستوم الفرنسية لمشروع توسعة محطة الشعيبة 3.

ووفقا للبيان تقع محطة الشعيبة 3 على شاطئ البحر الأحمر وعلى بعد 120 كيلومتر من جنوب مدينة جدة ومن المقرر أن تنتج 1200 ميجاوات إضافية من الطاقة بعد اكتمال المشروع.