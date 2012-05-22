مسؤولة أمريكية: لا خطط فورية لتغيير حجم ووتيرة إصدارات السندات في 2012

الرياض 22 مايو ايار (رويترز) - قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لتغيير حجم اصدارات السندات في 2012 والتي ستقترب من الخطة الموضوعة للعام بأكمله.

وقال محللون إن الحكومة الأمريكية ربما ترفع مبيعات أذون الخزانة في وقت لاحق من العام إذا استمرت حصيلة الضرائب دون مستوياتها في العام الماضي مع استقرار الانفاق الاتحادي عند مستوياته الحالية.