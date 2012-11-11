مقدمة 1-مصادر: الخليج الدولي يفوض بنوكا لترتيب إصدار سندات دولارية

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من ديفيد فرنش

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الأحد إن بنك الخليج الدولي في البحرين فوض عددا من البنوك لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها إن بنك الخليج الدولي الذي تملك فيه الحكومة السعودية حصة أغلبية اختار نفسه وجيه.بي مورجان تشيس وبنك أبوظبي الوطني وباركليز وستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال لترتيب عملية الإصدار.

وقال مصدر مصرفي غير مشارك بالعملية "إصدار سندات بنك الخليج الدولي هو أقرب إلى محاولة لإعادة بناء المصداقية. كان بنكا قياديا في يوم من الأيام."

وأضاف "لا يبدو أن لديهم احتياجات فورية للتمويل لكنهم يريدون العمل على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين بالخارج. من الواضح أن دفتر أنشطتهم في السعودية نما في السنوات الماضية ويمكن تخصيص العوائد في دعم ذلك".

وتكبد بنك الخليج الدولي خسائر إجمالية بلغت 1.15 مليار دولار في عامي 2007 و2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية واضطر إلى بيع أصول فاسدة بنحو خمسة مليارات دولار إلى مساهميه ضمن خطة إنقاذ في عام 2009.

وقام البنك بتحديث نشرة برنامج السندات وقيمته أربعة مليارات دولار في سبتمبر أيلول وقال فيها إن عوائد أي إصدار محتمل للسندات ستخصص للأغراض العامة للبنك.

ولم تنفذ خطط لإصدار صكوك بالرنجيت الماليزي حتى الآن رغم أن البنك عقد اجتماعات مع المستثمرين لإصدار محتمل في إطار برنامج بقيمة 3.5 مليار رنجيت.

كانت خدمة آي.اف.آر ماركتس للأخبار وتحليلات السوق التابعة لتومسون رويترز قالت في يوليو تموز إن بنك الخليج الدولي ربما قرر تأجيل إصدار صكوك الرنجيت نظرا لزيادة أسعار الصرف مما زاد من تكلفة تحويل الرنجيت.