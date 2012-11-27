الخليج الدولي يفوض بنوكا لإصدار سندات محتمل بالدولار

دبي 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات اليوم الثلاثاء إن بنك الخليج الدولي المملوك بحصة أغلبية للحكومة السعودية فوض ستة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبيل إصدار سندات دولاري محتمل بالحجم القياسي.

وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وتبدأ الجولات الترويجية في 28 نوفمبر تشرين الثاني وتعقد في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وسيكون أي إصدار لاحق جزءا من برنامج البنك لسندات متوسطة الأجل بقيمة أربعة مليارات يورو حسبما أضاف المرتبون. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)