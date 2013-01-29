معادن السعودية تتطلع لجمع تمويل لمشروع بسبعة مليارات دولار في 2013

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم الثلاثاء إن الشركة تتطلع لاستكمال تمويل مشروع للفوسفات بتكلفة سبعة مليارات دولار بحلول نهاية العام.

وقال خالد الرويس نائب رئيس الشركة للمالية في مؤتمر في دبي إن الأموال ستستخدم لتمويل مشروع أم وعال في مدينة وعد الشمال الواقعة في شمال البلاد وبنية تحتية في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة.

ولم تنته الشركة بعد من تحديد المبلغ الذي ستجمعه من السوق لكن الرويس قال إن صناديق حكومية وبنوكا محلية وعالمية ووكالات لضمان الصادرات ستشارك في العملية. ومن بين الخيارات المتاحة أيضا إصدار سندات إسلامية (صكوك).

وقال الرويس "الصكوك من بين الخيارات لكن الشيء الأهم هو وجود التوازن المناسب للمشروع." وأضاف أن محادثات الشركة جارية مع مستشارها المالي بشأن خطط التمويل.

وقال الرويس على هامش المؤتمر إن بنك اتش.اس.بي.سي هو المستشار المالي وإن بيكر اند ماكينزي هي المستشار القانوني.

وذكر أن الشركة ستفاتح في ابريل نيسان صندوقين حكوميين سعوديين هما صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية بالإضافة إلى وكالات ضمان الصادرات بشأن تمويل المشروع ومن المتوقع أن تدعو البنوك التجارية إلى تقديم عروضها في يوليو تموز.

وكانت معادن قد قالت إن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستبلغ 16 مليون طن سنويا من مركزات الفوسفات وحمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الفوسفات في أواخر عام 2016.