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السعودية للكهرباء تعلن السعر الاسترشادي الأولي لصكوك دولارية من شريحتين

Mon Mar 25, 2013 7:54am GMT
 
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دبي 25 مارس آذار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي اصدار سندات إسلامية (صكوك) من السعودية للكهرباء اليوم الإثنين إن الشركة وهي أكبر مرفق بالخليج أعلنت النطاق الاسترشادي الأولي لسعر الصكوك المكونة من شريحتين.

وتتطلع السعودية للكهرباء المملوكة للدولة لاصدار شريحة لأجل عشر سنوات عند 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المناظرة وأخرى لأجل 30 عاما عند 210 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المناظرة.

ولم يتم إعلان موعد لعملية التسعير. ومن المقرر اختتام الاجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن اليوم الإثنين بعد اجراء اجتماعات مماثلة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ويتولى دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز ترتيب الجولات التسويقية. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 