مقدمة-1 السعودية للكهرباء تسعر صكوكا دولارية غدا الثلاثاء

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دبي 25 مارس آذار (رويترز) - قال مرتبو إصدار إن من المتوقع أن تسعر السعودية للكهرباء وهي أكبر مرفق عام بالخليج سندات إسلامية (صكوكا) مكونة من شريحتين غدا الثلاثاء بعد طلب قوي من المستثمرين على الصفقة.

وقالت وثيقة من المرتبين إن طلبات الاكتتاب على الشريحتين المزمعتين لأجل عشر سنوات و30 عاما تجاوزت 2.5 مليار دولار لكل منهما قبل اختتام لقاءات مع المستثمرين في لندن اليوم الإثنين. وجرت جولات تسويقية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تكون كل من الشريحتين بحجم قياسي أي لا يقل عن 500 مليون دولار.

وكان من المتوقع أن تلقى الصفقة إقبالا كبيرا بفعل قيمتها النادرة. فهي صفقة دولارية من مقترض سعودي شبه سيادي في وقت لا تصدر فيه الحكومة السعودية سندات خارجية وهي أيضا من المرات النادرة التي يتاح فيها لمستثمرين أمريكيين من المؤسسات الاكتتاب في طرح سعودي.

ويعزز قيمة الصفقة أيضا حقيقة أنها عملية بيع صكوك مفتوحة للمستثمرين الأمريكيين إذ أن معظم اصدارات الصكوك لا تتفق مع المادة 144 ايه من قانون السندات الأمريكي.

وفي وقت سابق تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي لشريحتي الصكوك لأجل عشر سنوات و30 سنة عند 175 نقطة و210 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المناظرة.

ويتولى دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز ترتيب الجولات التسويقية وسيديران بيع الصكوك.

وكانت آخر مرة لجأت فيها السعودية للكهرباء إلى سوق السندات العالمية في مارس آذار 2012 حينما باعت صكوكا بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحتين الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار والثانية لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار.