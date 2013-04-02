مقدمة 1-مشروع مشترك لأرامكو وداو كيميكال يجمع ملياري دولار من صكوك

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الخبر (السعودية) 2 أبريل نيسان (رويترز) - جمعت شركة صدارة للكيميائيات وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) من بيع صكوك للمساعدة في تمويل إنشاء مجمع بتروكيماويات كبير في شرق المملكة.

وقال بيان للشركة اليوم الثلاثاء إنه تم تسعير الصكوك الصادرة لأجل 16 عاما بهامش 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ستة أشهر.

والإصدار جزء من حزمة تمويل بقيمة 12.5 مليار دولار تسعى الشركة لجمعها لإنشاء المشروع الذي سينتج أكثر من ثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا لدى اكتماله عام 2016.

وسيصبح المجمع الذي سيقام في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية بتكلفة 19.3 مليار ريال أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم يقام على مرحلة واحدة.

وقال البيان إنه نتيجة الطلب القوي من المستثمرين في السعودية تمت زيادة قيمة الإصدار بعدما كان يستهدف جمع 5.25 مليار ريال في الأساس وتمت تغطيته بنسبة 260 بالمئة.

وفي ظل وفرة السيولة بالسوق السعودية وندرة الصكوك الممكن استثمارها فيها كان من الطبيعي أن تجذب صكوك من شركة تابعة لأرامكو طلبا كبيرا.

وقالت نشرة الصكوك الصادرة عن صدارة الشهر الماضي إن التمويل المستهدف قد يزيد إلى ما يعادل 2.5 مليار دولار.

وتم تفويض دويتشه بنك وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد لترتيب الإصدار.

وهذا ثاني إصدار لصكوك مشروعات تشهده السعودية. وصدرت أول صكوك مشروعات عن شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وهي مشروع مشترك بين أرامكو وتوتال الفرنسية بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول 2011.