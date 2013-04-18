انسحاب السعودية يضعف خطط مؤسسة إسلامية لإصدار صكوك ولا يهدمها

من برناردو فيزكاينو

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - ربما أدى الانسحاب غير المتوقع للسعودية من عضوية المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة إلى حرمان المؤسسة من عضو ذي تصنيف ائتماني مرتفع لكن الصكوك الأولى للمؤسسة تظل محل ترحيب قطاع عريض من المستثمرين.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من كوالالمبور مقرا والمدعومة من بنوك مركزية بالشرق الأوسط واسيا هذا الشهر إنها تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار ضمن أول برنامج صكوك لها في الربع الثاني من هذا العام.

لكن الانسحاب المفاجئ لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) من مجلس إدارة المؤسسة وبيع حصتها لقطر وماليزيا ألقى بظلاله على خطة إصدار الصكوك التي طال انتظارها والتي تم إعلانها بعد الانسحاب بثلاثة أيام.

وتضم السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي مجموعة من أكبر المصارف الإسلامية في العالم مما يثير مخاوف من أن يحرم انسحابها المؤسسة من مصدر مهم للطلب على الصكوك.

لكن مسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي قالوا لرويترز إن الانسحاب لن يثني البنوك التجارية السعودية بالضرورة عن شراء صكوك المؤسسة وإنه حتى لو حدث ذلك فهناك طلب وفير جدا في بلاد أخرى.

وقال أيهان قيصر النائب التنفيذي لرئيس بنك البركة تركيا أحد البنوك التي ستتولى مسؤولية إدارة سوق ثانوية لصكوك المؤسسة "ستكون المؤسسة أحد معالم التكامل الدولي لإدارة السيولة في قطاع المصرفية الإسلامية."

وأضاف "البنوك التي تحمل صكوك المؤسسة ستكون أمامها فرصة استخدامها في معاملات السوق المفتوحة. ولذا من المتوقع أن تنشأ سوق ثانوية نشطة جدا كمصدر استثماري بديل للبنوك وعملائها."