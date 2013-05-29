الإسلامي للتنمية يحدد السعر الاسترشادي النهائي لصكوك خمسية

دبي 29 مايو أيار (رويترز) - أصدر البنك الإسلامي للتنمية في جدة سعرا استرشاديا معدلا لإصدار صكوك‭‭ ‬‬خمسية يستهدف جمع مليار دولار ومن المتوقع صدور السعر النهائي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت بنوك مرتبة إنه تم تحديد السعر الاسترشادي النهائي للصكوك عند 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعدما وصلت قيمة دفتر طلبات الاكتتاب إلى أقل قليلا من 1.5 مليار دولار قبل الإصدار.

وبدأت محادثات التسعير المبكرة للبنك أمس الثلاثاء في الشريحة العليا من نطاق 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وقال البنك الحاصل على تصنيف ‭‭‭‭AAA‬‬‬‬ وأكبر مساهم فيه السعودية إنه يهدف لجمع مليار دولار من الصكوك. ورفع البنك رأسماله المرخص لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في الدول الأعضاء وعددها 56 دولة.