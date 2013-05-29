مقدمة 1-الإسلامي للتنمية يبيع صكوكا خمسية بمليار دولار

(لإضافة الحجم النهائي للإصدار والسعر وخلفية)

دبي 29 مايو أيار (رويترز) - جمع البنك الإسلامي للتنمية في جدة مليار دولار من بيع صكوك‭‭‭‭ ‬‬‬‬خمسية اليوم الأربعاء وذلك رغم عمليات بيع واسعة في أسواق الائتمان العالمية.

وقالت البنوك المرتبة إنه تم تسعير الصكوك ذات أولوية السداد وغير المشمولة بضمانات عند هامش ربح قدره 1.535 بالمئة. كان البنك حدد السعر الاسترشادي النهائي للإصدار عند 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وبلغت قيمة دفتر طلبيات الاكتتاب أقل قليلا من 1.5 مليار دولار قبل الإصدار. وربما ساعد التصنيف الائتماني القوي للبنك والبالغ ‭‭AAA‬‬ والدعم الإقليمي الكبير في عدم تأثر الإصدار بتقلبات الأسواق عموما.

وتعرضت أسواق الائتمان العالمية لهزة اليوم على خلفية أكبر ارتفاع لعائد أذون الخزانة الأمريكية خلال عام في اليوم السابق. وارتفع عائد أذون الخزانة لأجل عشر سنوات 15 نقطة أساس إلى 2.16 بالمئة الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.

وتميل السندات والصكوك الدولارية في الخليج إلى اتخاذ أسعار على أساس منحنى عائد أذون الخزانة الأمريكية ولذا يؤثر أي تغير حاد في أسعار العائد القياسية على تسعير هذه الأدوات.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة ماجد الفطيم القابضة في دبي التي عقدت جولات ترويجية لسندات هجين هذا الأسبوع عن سعر استرشادي لصفقتها القادمة.

ورفع البنك الإسلامي للتنمية والذي تعد السعودية أكبر مساهم فيه رأسماله المرخص به لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في الدول الأعضاء وعددها 56 دولة.