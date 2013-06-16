مصادر: شركة لأرامكو تجمع تمويلا لمشروع بقيمة 19 مليار دولار

من ديفيد فرنش

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية اليوم الأحد إن صدارة للكيميائيات وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال وقعت اتفاق حزمة تمويل لمجمع بتروكيماويات باستثمارات حجمها 19.3 مليار دولار تبنيه في شرق المملكة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة التمويل حوالي 12.5 مليار دلار وتتألف من قروض من البنوك ووكالات لضمان الصادرات وصندوق الاستثمارات العامة وحصيلة إصدار سندات إسلامية. وسيغطي الشريكان باقي التكلفة.

وتقام المنشأة المزمعة في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية وستكون أضخم مجمع كيماويات في العالم يبنى على مرحلة واحدة. وينتج المشروع أكثر من ثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا عند استكماله في عام 2016.

ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة صدارة للحصول على تعليق. واشترطت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لعدم إعلان الخبر رسميا بعد.

وقال اثنان من المصرفيين إن توزيع هيكل التسهيل تغير عن تصور أولي أعلن عنه في مايو أيار 2012 بعد نجاح إصدار الصكوك الذي تم في مستهل ابريل نيسان.

كانت صدارة جمعت 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) من سندات إسلامية بالعملة المحلية بعد أن رفعت حجم العملية من 5.25 مليار ريال استجابة لطلب قوي من المستثمرين.

ويشمل التمويل 4.975 مليار دولار قرضا مباشرا من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. والقرض الموقع في سبتمبر أيلول هو الأضخم على الإطلاق الذي يقدمه البنك.