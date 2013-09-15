مقابلة-نورذرن ترست الأمريكية لإدارة الأصول تفتح مكتبا في الرياض

من مروة رشاد

الرياض 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نورذرن ترست الأمريكية لإدارة الأصول والمدرجة في بورصة ناسداك إن شركته افتتحت مكتبا جديدا في العاصمة السعودية لتقديم خدمات إدارة الأصول للعملاء في المملكة والاستفادة من فرص النمو في أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وقال واين باورز لرويترز إن المكتب وهو الثاني للشركة في المنطقة بعد مكتبها في أبوظبي والذي افتتح في 2008 سيقدم خدماته في إدارة وخدمة الأصول مستهدفا الأثرياء من الأفراد والعائلات والمؤسسات في المملكة الذين يسعون لتنويع استثماراتهم في المنطقة.

وقال بالهاتف "نسعى لأن نجلب خبرتنا العالمية إلى المملكة. ندير أصولا بقيمة تتجاوز 800 مليار دولار منها 150 مليار دولار خارج الولايات المتحدة وتحديدا في أوروبا والشرق الأوسط."

وأضاف "لدينا عمليات دولية متنوعة. السعودية أكبر اقتصاد في الخليج ويوجد بها عدد كبير من عملائنا ونسعى لأن نساهم في مبادرة المملكة لتنويع اقتصادها."

وأحجم عن ذكر تفاصيل عن قيمة الأصول تحت الإدارة في السعودية أو الرقم المستهدف وقال إن الشركة سجلت نموا قويا في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن تواصل ذلك.

وقال "في الشرق الأوسط سجلنا نموا قويا. منذ عام 2006 نمت الأصول تحت الوصاية 270 بالمئة في حين قفزت قيمة الأصول تحت الإدارة 375 بالمئة. المملكة تمثل الآن أكبر سوق للعملاء في المنطقة."

وأضاف "نشهد إقبالا كبيرا على فرص الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات بالمنطقة وهو أمر إيجابي ليس فقط للاقتصاد المحلي وزيادة رأس المال ولكن لجذب مستثمرين جدد."