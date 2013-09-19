سابك تستعين ببنوك قبيل إصدار محتمل لسندات دولارية

لندن 19 سبتمبر أيلول (آي.اف.آر) - فوضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) كلا من سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وميزوهو وآر.بي.اس لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وستعقد الشركة المملوكة للدولة والحاصلة على تصنيفات ‭A1/A+/A+‬ اجتماعات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا بين الثاني والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر أيلول.

وقد يعقب ذلك طرح سندات بناء على ظروف السوق وتشمل الجولات الترويجية لقاءات يعقدها فريقان إداريان مع المستثمرين في أبوظبي ودبي يوم 22 سبتمبر.

وفي اليوم التالي يعقد فريق لقاء في لندن والثاني في سنغافورة. وفي 24 سبتمبر سيبقى الفريق الأول في لندن بينما يتجه الثاني إلى هونج كونج.