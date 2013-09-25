سابك تحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات خمسية بالدولار
دبي 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات اليوم الأربعاء إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حددت السعر الاسترشادي الأولي لسندات دولارية بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات.
وتحدد السعر الاسترشادي في حدود 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لذات الأجل. وغالبا لا يقل إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.
وبحسب معلومات سابقة من البنوك المرتبة للعملية من المتوقع إعلان السعر النهائي للسندات غدا الخميس. وإصدارات السندات الدولارية نادرة في السعودية.
ويرتب إصدار السندات سيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميزوهو ورويال بنك أوف سكوتلند وتستكمل الجولات الترويجية اليوم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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