مساهمو السعودي الهولندي يقرون إصدار صكوك لتعزيز رأس المال

الرياض 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي المملوك جزئيا لرويال بنك أوف سكوتلند إنه حصل على موافقة المساهمين لإصدار صكوك لتعزيز رأس المال.

كان ثامن أكبر بنك مدرج في المملكة قال في سبتمبر أيلول إن مجلس إدارته وافق على خطة لإصدار صكوك عبر طرح خاص للمستثمرين بهدف تدعيم رأس المال.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن المساهمين فوضوا البنك لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات بازل 3 بالمبالغ والشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة ومن دون الرجوع إلى الجمعية العامة.

ولم يفصح البيان عن حجم وتوقيت الإصدار المزمع.

كان السعودي الهولندي باع صكوكا لأجل سبع سنوات بقيمة 1.4 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني لدعم الشريحة الثانية من رأس المال وجرى تسعير الصكوك عند 1.15 بالمئة فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر.

وتتمتع البنوك السعودية بمعدل رسملة كبير مقارنة بالبنوك الغربية وسعت بنوك في المملكة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال الفترة الماضية بعد سنوات من نمو الإقراض المصرفي.

ويبلغ رأس المال الحالي للبنك 3.96 مليار ريال. وبنهاية الربع الثاني بلغ معدل كفاية رأس المال - وهو معيار لمتانة الوضع المالي - 16.4 بالمئة.