مرتبون: سابك تختار بنوكا لترتيب إصدار سندات محتمل

دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أفادت وثيقة اصدرها مرتبون اليوم الأربعاء أن شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم اختارت خمسة بنوك لترتيب إصدار سندات محتمل .

وقد تصدر سابك السندات المقومة باليورو من خلال وحدة سابك كابيتال بعد لقاءات مع مستثمرين في لندن وفرانكفورت وامستردام وباريس في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.