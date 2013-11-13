مرتبون: سابك السعودية تصدر سندات مقومة باليورو اليوم

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ستصدر اليوم الأربعاء سندات بالحجم القياسي مقومة باليورو وذلك بعد إعلان السعر الاسترشادي الأولي.

وقالت الوثيقة إن الشركة التي تعد من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم تريد إصدار سندات لأجل سبع سنوات وإن السعر الاسترشادي الأولي في حدود 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.