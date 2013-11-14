مصادر: السعودية للكهرباء تختار بنوكا لإصداري صكوك

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن الشركة السعودية للكهرباء تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالريال والدولار في الأشهر المقبلة واختارت بنوكا لترتيب الصفقتين.

ولدى شركة الكهرباء التي تحتكر السوق السعودية احتياجات تمويلية كبيرة إذ تسعى لزيادة قدراتها على توليد الكهرباء للوفاء بالطلب المتزايد بسرعة في المملكة الذي ينمو بنحو تسعة في المئة سنويا.

واختارت الشركة ذراع المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي والوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي لترتيب الصكوك المقومة بالريال حسبما ذكرته ثلاثة مصادر مصرفية طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

وقال اثنين من المصادر إن من المتوقع إطلاق هذه الصفقة اليوم الخميس.

وقال أحد المصادر إن بنك اتش.اس.بي.سي سيرتب الشريحة الدولارية مع دويتشه بنك وجيه.بي مورجان تشيس. ومن المتوقع إطلاق هذه الصفقة أوائل 2014 حسبما ذكرت المصادر الثلاثة.

ورتب اتش.اس.بي.سي ودويتشه إصداري صكوك دوليين سابقين للشركة من بينهما صفقة على شريحتين بملياري دولار في مارس اذار تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها 17 مليار دولار.

ورفضت الشركة التعقيب على الخبر.