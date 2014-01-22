سابك السعودية تتوقع دخول سوق الغاز الصخري الأمريكية هذا العام

دافوس (سويسرا) 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك) اليوم الأربعاء إن الشركة تجري محادثات مع عدة شركات أمريكية للاستثمار في الغاز الصخري بالولايات المتحدة وتتوقع دخول السوق هذا العام.

وقال "نجري حاليا محادثات مع بعض الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة للاستثمار في الغاز الصخري. نتوقع دخول السوق في وقت ما من العام الجاري وهو أمر جيد لسابك ويجعل لأنشطتنا طابعا عالميا."

وأدلى الماضي بالتصريحات لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دون الكشف عن حجم أو نوع الاستثمار المزمع في الغاز الأمريكي.

وفي العام الماضي صرح الماضي بأن سابك وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم تنوي بناء وحدة تكسير جديدة للغاز الصخري في الولايات المتحدة.

وقال اليوم إن أي استثمار لن يكون ضخما في البداية مضيفا أن الشركة ليس لديها احتياجات تمويل عاجلة واستبعد أن تلجأ إلى سوق السندات في العام الجالي.