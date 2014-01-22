مقدمة 1-سابك السعودية تتوقع دخول سوق الغاز الصخري الأمريكية هذا العام

(لإضافة تفاصيل عن الاستثمار المزمع)

دافوس (سويسرا) 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك) اليوم الأربعاء إن الشركة تجري محادثات مع عدة شركات أمريكية للاستثمار في الغاز الصخري بالولايات المتحدة وتتوقع دخول السوق هذا العام.

وقال "نجري حاليا محادثات مع بعض الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة للاستثمار في الغاز الصخري. نتوقع دخول السوق في وقت ما من العام الجاري وهو أمر جيد لسابك ويجعل لأنشطتنا طابعا عالميا."

وفي وقت لاحق قال الماضي ضمن تصريحاته لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الاستثمار سيكون في عمليات المصب التي تشمل التكرير والتوزيع. ولم يكشف عن حجم الاستثمار المزمع أو الشركاء المحتملين.

وفي العام الماضي صرح الماضي بأن سابك وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم تنوي بناء وحدة تكسير جديدة للغاز الصخري في الولايات المتحدة.

وقال اليوم إن أي استثمار لن يكون ضخما في البداية مضيفا أن الشركة ليس لديها احتياجات تمويل عاجلة واستبعد أن تلجأ إلى سوق السندات في العام الحالي.