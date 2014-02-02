مصحح-السعودية للكهرباء تغلق الاكتتاب في صكوك قيمتها 4.5 مليار ريال

(لتصحيح العملة في العنوان)

القاهرة 2 فبراير شباط (رويترز) - أغلقت الشركة السعودية للكهرباء الاكتتاب في إصدار صكوك بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لأجل عشر سنوات بمعدل ربح متغير وبلغ التسعير 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية.

وقالت الشركة إن الصكوك ستدرج في "قاعدة البيانات الالكترونية للسوق السعودية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية."

وأنجزت السعودية للكهرباء إصدارل سابقا في يناير كانون الثاني 2013 حين باعت صكوكا بملياري دولار على شريحتين.

وتخطط الشركة لإصدار ثالث بالدولار هذا العام وتحدثت أنباء عن أنها اختارت دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لتنفيذ الطرح في ابريل نيسان.

وتخطط السعودية للكهرباء -التي تملك الحكومة 81 بالمئة فيها - لاستثمار 80 مليار دولار من أجل زيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات بحلول 2018 لتلبية طلب متنام يزيد ثمانية بالمئة سنويا.