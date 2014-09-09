المتقدمة السعودية تطلب موافقة المساهمين على بيع صكوك

9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية في إشعار للبورصة إنها ستطلب الأسبوع القادم موافقة المساهمين على إصدار صكوك لتوسيع نطاق مصادر التمويل.

وقالت الشركة إنها ستعقد اجتماعا للجمعية العمومية في 15 سبتمبر أيلول لكنها لم تذكر الحجم المحتمل للإصدار ولا كيف ستستخدم حصيلته.

وفي السابق اعتمدت المتقدمة للبتروكيماويات على القروض المصرفية بما فيها تسهيلات التمويل الإسلامي. وفي العام الماضي جمعت 200 مليون ريـال (53 مليون دولار) عن طريق تسهيل مرابحة مدته عامان من أجل مشروع إسكان.

وفي 2007 أقامت تسهيل مرابحة قيمته 1.2 مليار ريـال منها 500 مليون ريـال كانت مازالت قائمة في ديسمبر كانون الأول.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الشركة خططا للاستثمار في مشروع بكوريا الجنوبية قيمته حوالي مليار دولار لإنتاج البروبيلين مع اس.كيه جاس الكورية الجنوبية. وقالت الشركة إن تمويل المشروع سيكون عن طريق الأسهم بنسبة 40 بالمئة والديون بنسبة 60 بالمئة.