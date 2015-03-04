مقدمة 1-البحري السعودية تنوي إصدار صكوك عشرية بقيمة 3.9 مليار ريـال

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من توم أرنولد

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) اليوم الأربعاء إن الشركة تعتزم إصدار صكوك لأجل 10 سنوات بقيمة 3.9 مليار ريـال (1.04 مليار دولار) بحلول نهاية مارس آذار لسداد ديون وتمويل أغراض عامة للشركة.

وصارت البحري الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الشحن البحري للنفط الخام عبر الناقلات العملاقة إلى أرامكو السعودية بعد أن اشترت الوحدة البحرية التابعة لعملاق النفط في صفقة جرى الإعلان عنها في 2012 واستكملت العام الماضي.

وجعل شراء شركة فيلا من البحري رابع أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم. وكانت عملية الشراء مدعومة بأسهم في البحري وقرض تجسير بقيمة 3.18 مليار ريـال قالت في يونيو حزيران إن من المقرر أن يحل محله تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة في غضون 12 شهرا.

ويبدو أن هذا التمويل سيكون باكورة إصدارات البحري من الصكوك. وقال محمد العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المالية بالشركة للصحفيين على هامش مؤتمر بحري في دبي إن شركة البحري اختارت اتش.اس.بي.سي السعودية وجيه.بي مورجان وسامبا كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية لترتيب الصفقة.

وذكر العتيبي أن البحري تأمل بالحصول على سعر فائدة للصكوك أفضل من ذلك الذي تدفعه على قرض التجسير الذي تم الاتفاق عليه في فبراير شباط 2013 مع البنوك الثلاثة وتم التوقيع عليه في يونيو حزيران 2014. ولم يكشف العتيبي عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الشركة منفتحة على تنفيذ المزيد من الاستحواذات في المستقبل.

وتابع "نراجع استراتيجيتنا. ونميل أكثر إلى الاستحواذ على سفن (من شراء شركات أخرى)" مشيرا إلى أن الأسعار في سوق شحن بضائع الصب الجافة منخفضة جدا في الوقت الحالي وهو ما يتيح فرصا محتملة للمشترين.