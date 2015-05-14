Wed 9 Aug 2017 | 13:04 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الإسلامي للتنمية يؤجل إصدار صكوك قصيرة الأجل مع بحث القطاع عن أدوات للسيولة

Thu May 14, 2015 9:40am GMT
 
[-] نص [+]

14 مايو أيار (رويترز) - قال البنك الإسلامي للتنمية إنه لا ينوي حاليا إصدار سندات إسلامية (صكوك) قصيرة الأجل تاركا لجهات الإصدار المحلية والإقليمية أمر تلبية الطلب المتنامي على أدوات إدارة السيولة في القطاع.

ويشكل نقص الصكوك عائقا كبيرا أمام تنمية قطاع التمويل الإسلامي في حين أن الأدوات اللازمة لمساعدة البنوك الإسلامية على تلبية معايير بازل 3 تدخل القطاع ببطء شديد.

وفي العام الماضي قال البنك الإسلامي للتنمية إنه يهدف إلى إصدار أول صكوك قصيرة الأجل في 2014 في إطار جهود أوسع لاستخدام البنوك الإسلامية الأصول السائلة العالية الجودة لكن في هذه المرحلة لا توجد خطط لمثل هذا البرنامج.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي لرويترز مساء أمس الأربعاء "يدعم البنك الإسلامي للتنمية من حيث المبدأ إنشاء برنامج للصكوك القصيرة الأجل لكن في الوقت الحالي لا ندرس أي إصدار."

وسعر البنك الإسلامي الحاصل على تصنيف ‭‭AAA‬‬ صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار في فبراير شباط وقال علي إن إصدار العام المقبل سيكون مماثلا مع تركيز البنك على تمويل مشروعات البنية التحتية.

في الوقت نفسه قامت الجهات التنظيمية في البحرين والإمارات العربية المتحدة بالتوسع في أدواتها للسيولة الإسلامية في الأشهر الأخيرة.

وحاولت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في ماليزيا أيضا سد الفجوة بإصدار صكوك لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر. والمؤسسة مدعومة من تسعة بنوك مركزية ومؤسسات نقدية إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية.

غير أن هناك مخاوف من أن هذه الأدوات قد لا تكون كافية في الأوقات التي تشتد حاجة فيها السوق إليها.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ندوة لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في ابريل نيسان إن إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل في غياب الأسواق الثانوية التي أثبتت أنها مصدرا للسيولة يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 