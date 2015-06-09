مقدمة 1-فيتش: الاقتراض السيادي السعودي قد يحفز صكوك الشركات

(لإضافة مقتطفات من بيان فيتش)

دبي/لندن 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الإئتمانية اليوم الثلاثاء إن عودة الحكومة السعودية لإصدار السندات قد تشجع نمو سوق السندات الإسلامية (الصكوك) للشركات.

واضافت في بيان أن الإصلاحات التنظيمية المرتقبة قد تجعل الصكوك أيضا أكثر جاذبية لقطاع الشركات الذي يعتمد بكثافة تقليديا على الإقراض المصرفي.

وقالت فيتش إن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة أطلق تكهنات بأن المملكة ربما تصدر صكوكا سيادية محلية هذا العام للمرة الأولى منذ العام 2007.

وسيكون أغلب هذه الصكوك على الأرجح طويل الأجل وتشتريه بنوك السعودية باستخدام بعض السيولة الوفيرة لديها والتي جعلت الاقراض المصرفي مصدر التمويل الأساسي للشركات السعودية.

كان مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي قال لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومة المملكة ربما تستأنف إصدار سندات هذا العام لتخفيف الضغوط النزولية على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بفعل هبوط أسعار النفط.

وسيشكل إصدار السندات تحولا كبيرا في السياسة الاقتصادية السعودية حيث تركز الرياض على سداد التزاماتها.

وقال بيان فيتش إنه حتى بدون إصدار سيادي فقد يؤثر انخفاض اسعار النفط على شهية البنوك للاقراض وهو ما قد يقلص فارق التكلفة بين القروض من جهة والصكوك أو السندات من جهة أخرى بالنسبة للمصدرين.