مصادر: أبيكورب تبحث إصدار أولى سنداتها الدولية في 2015

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر اليوم الخميس إن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ومقرها السعودية تجري محادثات مع بنوك بخصوص باكورة إصداراتها من السندات الدولية هذا العام والذي سيكون أول إصدار دولي من المملكة خلال عام.

وسيكون الإصدار الذي قال أحد المصادر إنه قد يجمع ما يصل إلى مليار دولار شبه سيادي لأن أبيكورب التي تستثمر في مجال الطاقة مملوكة لحكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وتضم المنظمة السعودية والإمارات والكويت وليبيا والعراق وقطر والجزائر والبحرين ومصر وسوريا.

وقال مصدران إن الشركة أجرت محادثات مع بنوك محلية ودولية. وقال أحد المصادر إن أجل السندات سيبلغ خمس سنوات.

ومن المرجح أن يجذب الإصدار اهتماما كبيرا من المستثمرين نظرا لندرة إصدارات السعودية من أدوات الدين خارج المملكة.

وكان آخر إصدار سعودي مقوم بالدولار طرحته شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي جمعت 400 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل خمس سنوات في مايو أيار 2014.

وأبدت شركات سعودية اهتماما متزايدا بسوق الدين المحلية في السنوات الأخيرة لمساعدتها في تنويع مصادر تمويلها وتقليص اعتمادها على القروض المصرفية في ظل وفرة السيولة بالسوق المحلية التي تكبح في الغالب تكاليف الاقتراض عند مستويات تقل كثيرا عن أسعار فائدة السندات المقومة بالدولار.

لكن بعض الشركات تحتاج إلى الدولارات من أجل بعض المشاريع بينما تتطلع شركات أخرى إلى الاستفادة من قاعدة مستثمرين مختلفة أو إلى تعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.