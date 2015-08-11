واس:السعودية تصدر سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال

الرياض 11 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء دون تسمية مصادر إن وزارة المالية في المملكة أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية.

وأضافت أن آجال السندات تتراوح بين خمس وسبع وعشر سنوات. وتبلغ فائدة السندات لأجل خمس سنوات 1.92 في المئة بينما تبلغ فائدة السندات لأجل سبع سنوات 2.34 في المئة ولأجل عشر سنوات 2.65 في المئة.

وتابعت الوكالة أن وزارة المالية أصدرت في يونيو حزيران 2015 سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال وتخطط لإصدار مزيد من السندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقا للمتطلبات التمويلية.