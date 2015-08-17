اضطراب سوق النقد السعودية يظهر مخاوف البنوك بشأن إصدارات السندات

من أرشانا نارايانان وأندرو تورشيا

دبي 17 أغسطس آب (رويترز) - يشير الاضطراب الذي تشهده أسواق النقد السعودية إلى أن تمويل عجز الموازنة الحكومية في ظل انخفاض سعر النفط قد لن يكون سهلا مع تخوف البنوك من أزمة سيولة.

كانت الحكومة السعودية باعت يوم الثلاثاء الماضي سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى البنوك من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم سببه انخفاض أسعار النفط. وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في يوليو تموز.

واستوعبت البنوك السعودية التي تتمتع بالسيولة الوفيرة سندات الأسبوع الماضي لكن تحركات أسواق النقد تظهر مخاوف بشأن قدرتها على استيعاب سلسلة إصدارات على مدى عدة سنوات قد تكون ضرورية في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط.

وربما تعزز السرية التي تكتنف خطط السندات من تلك المخاوف فقد أخطرت السلطات البنوك بشكل منفرد أنه لن يجري تمويل أكثر من 40 بالمئة من عجز الموازنة عن طريق السندات في حين سيجري تمويل النسبة الباقية بالسحب من الاحتياطيات المالية.

لكن السلطات لم تصدر جدولا زمنيا بمواعيد إصدار السندات أو أرقاما مفصلة لمتطلبات الاقتراض الحكومي.

ويوقع هذا البنوك في حيرة بشأن أحجام السندات التي قد يطلب منها شراؤها في الأشهر والسنوات المقبلة.

ولهذا يسارع المصرفيون إلى التحوط من مخاطر أزمة سيولة محتملة بعد عام أو عامين من الآن وهو ما جعل منحنى سوق النقد السعودية أشد انحدارا حتى مع استقرار المنحنى الأمريكي توقعا لرفع سعر الفائدة هذا العام وهو افتراق غير معتاد.