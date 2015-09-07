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مصادر: معادن السعودية تجري محادثات مع بنوك لاقتراض 3 مليارات دولار

Mon Sep 7, 2015 1:21pm GMT
 
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دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار لإعادة تمويل ديون استخدمتها في بناء مجمع للفوسفات في مشروع مشترك.

وتدير شركة التعدين الأكبر في الخليج شركة معادن للفوسفات التي تنتج الأمونيا وسماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم بحصة نسبتها 70 مقابل 30 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات.

وأحجمت معادن عن التعقيب. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 