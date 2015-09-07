مصادر: أرامكو السعودية تسعى للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار
دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار يتعلق بمصفاة شيدتها بالتعاون مع سينوبك الصينية.
ومن المقرر استخدام حصيلة القرض في إحلال بعض رأس المال الذي استثمرته أرامكو في بناء مصفاة تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا في ينبع على الساحل الغربي للمملكة ومن ثم يمكن تشغيله في مشروعات أخرى.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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