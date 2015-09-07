مقدمة 1-مصادر: معادن السعودية تجري محادثات لاقتراض 3 مليارات دولار

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دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار لإعادة تمويل ديون استخدمتها في بناء مجمع للفوسفات في مشروع مشترك.

وتدير شركة التعدين الأكبر في الخليج شركة معادن للفوسفات التي تنتج الأمونيا وسماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم بحصة ملكية نسبتها 70 مقابل 30 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات.

وتكلف بناء منشآت شركة معادن للفوسفات حوالي 5.52 مليار دولار ووزع التمويل الأصلي لها في العام 2008 بنسبة 70 إلى 30 بالمئة بين الدين والأسهم من الشريكتين كما ساهم صندوقان حكوميان بالمملكة بقروض قيمتها 1.1 مليار دولار.

وجاء التمويل الباقي وقدره 2.76 مليار دولار من خلال قروض من بنوك تجارية وتمويل بضمان من وكالات كورية لائتمان الصادرات.

وقالت المصادر إن معادن دعت بنوكا لتقديم مقترحات بخصوص إعادة تمويل هذا الدين. ورفضت المصادر الكشف عن أسمائها لأن المعلومات غير معلنة.

وأحجمت معادن عن التعقيب.

ونظرا لأن المنشآت عاملة منذ العام 2011 فهي تمتلك حاليا سجلات مالية يمكن أن تستعين بها البنوك لاتخاذ قرارها بشأن الاقراض وهو ما يعني أن من المتوقع أن يكون القرض الجديد أرخص بكثير من التمويل الأصلي الذي كان يتضمن مخاطر تتعلق بالإنشاء والتشغيل.