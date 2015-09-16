صحيفة مال الإلكترونية: الحكومة السعودية تصدر سندات بقيمة 20 مليار ريال للشهر الثاني على التوالي

الرياض 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفة مال الإلكترونية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية أصدرت للشهر الثاني على التوالي سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة.

وقالت الصحيفة "بينت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن مؤسسة النقد العربي السعودي أنهت رسميا مع البنوك الإصدار الجديد لفترات 5 و7 و10 سنوات."

ويتماشى ذلك مع ما أفادت به ثلاثة مصادر لرويترز بأنه من المتوقع أن تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سندات بقمية 20 مليار ريال شهريا حتى نهاية 2015 وربما خلال 2016 لتمويل عجز الموازنة الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 19.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.