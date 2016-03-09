مصادر: السعودية تطلب من بنوك تقديم عروض لقرض بقيمة 6-8 مليارات دولار

دبي 9 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاربعاء إن السعودية طلبت من بنوك تقديم عروض لقرض بقيمة تتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار لأجل خمس سنوات مع خيار رفع قيمة القرض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت رويترز نقلا عن مصادر أن السعودية طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي لكن التفاصيل المتعلقة حجم وأجل القرض لم تكن معروفة آنذاك.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.