صحيفة مال: الحكومة السعودية ستطرح سندات بقيمة 20 مليار ريال

الرياض 20 مارس آذار (رويترز) - ذكر موقع صحيفة مال نقلا عن مصادر اليوم الأحد أن الحكومة السعودية أبلغت البنوك بإصدار سندات من المتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لآجال ثلاث وخمس وسبع سنوات وذلك بفائدة ثابتة ومتغيرة.

وقالت مال إن من المتوقع الإعلان رسميا عن تخصيص السندات غدا الاثنين.

وتبيع الحكومة سندات بقيمة 20 مليار ريال شهريا منذ أغسطس آب الماضي لسد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقالت مال إنه بين السندات الجديدة ذات الفائدة الثابتة ستكون فائدة شريحة الثلاث سنوات عند 55-60 نقطة أساس فوق فائدة سندات الخزانة الأمريكية وشريحة خمس سنوات عند 61-66 نقطة أساس فوق فائدة السندات الأمريكية وشريحة سبع سنوات عند 72-77 نقطة أساس فوق فائدة السندات الأمريكية.

وسيتم تسعير السندات ذات الفائدة المتغيرة عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ثلاثة شهور ناقصا 25-30 نقطة أساس لشريحة الثلاث سنوات وناقصا 10-15 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات وعند صفر إلى زائد خمس نقاط أساس لشريحة السبع سنوات.