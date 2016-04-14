تقرير خاص-حلم إصلاح الإقتصاد السعودي يتبلور واقعا في ظل خطة التحول الوطني

* أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة

* خطط للخصخصة تشمل قطاعات السياحة والبنية الأساسية والتعليم

* خطط لتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في مسعى لزيادة العوائد

* البعض يرى الخطة تنطوي على مخاطر وقد يصعب تنفيذها

من مروة رشاد وكاتي بول وأندرو تورشيا

الرياض/دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - في أواخر فبراير شباط اجتمع بضع مئات من المسؤولين السعوديين ومسؤولي الشركات والاستشاريين الأجانب في أحد فنادق الرياض الفاخرة لقدح زناد الفكر حول السبل التي تتيح للإقتصاد السعودي اجتياز تحديات عصر النفط الرخيص.

وقال مدير إحدى الشركات الذين شاركوا في الاجتماع لرويترز إن مسؤولين من نحو 30 جهة حكومية سعودية ناقشوا التحديات الخاصة بمؤسساتهم عبر مراكز عمل مصغرة.

وأضاف أن مديري الشركات لقوا تشجيعا "للتفكير في سبل بناء شراكات لتلبية تلك الاحتياجات ولطرح آرائهم وللتقدم بالشكاوى وللتخطيط لمشروعات أو حتى اجتماعات مستقبلية."