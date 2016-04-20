مصادر: السعودية تقترب من تأمين قرض مصرفي قيمته 10 مليارات دولار

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الأربعاء إن السعودية تقترب من تأمين قرض مصرفي قيمته عشرة مليارات دولار في الوقت الذي تسعى فيه المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم لسد عجز قياسي في الميزانية نتج عن هبوط أسعار النفط الخام.

وسعت المملكة في البداية لجمع ما يتراوح بين ستة مليارات وثمانية مليارات دولار عبر قرض مدته خمسة أعوام في أول اقتراض خارجي لها منذ أكثر من عقد. لكن وزارة المالية رفعت المبلغ بعدما تلقت طلبا كبيرا.

وقالت المصادر إن من المفترض توقيع القرض قبل نهاية أبريل نيسان.

وذكر أحد المصادر أن من بين المقرضين بنوك أمريكية وأوروبية ويابانية.

وقال مصدر آخر إن من بين المرتبين الرئيسيين للقرض جيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي وبنك طوكيو-ميتسوبيشي. وأضاف أن كل من هذه البنوك يساهم بنحو 1.3 مليار دولار فيما ستأتي بقية القرض من بنوك أخرى.