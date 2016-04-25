الخطوط السعودية تكلف اتش.اس.بي.سي بترتيب إصدار صكوك بخمسة مليارات ريال
دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية اليوم الاثنين إن الشركة كلفت بنك اتش.اس.بي.سي بترتيب إصدار صكوك بقيمة خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وصرح للصحفيين بأن الصكوك ستطرح للبيع في النصف الثاني من العام .
وكان الجاسر ذكر في الشهر الماضي أن طرح الصكوك يهدف إلى تمويل التوسع في أسطول طائرات الشركة التي تهدف لتشغيل 200 طائرة بحلول 2020. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)
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