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‭سبكيم السعودية ستجتمع مع مستثمرين في مايو ‬ بشأن‭إصدار محتمل لصكوك‬‭ ‬

Sun May 1, 2016 6:19am GMT
 
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الرياض أول مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الأحد إنها ستعقد خلال شهر مايو ايار الجاري اجتماعات مع المستثمرين من ذوي الخبرة بشأن إصدار محتمل لصكوك في طرح خاص.

وأضافت في بيان للبورصة أنها عينت الرياض المالية والأهلي كابيتال مستشارين لترتيب الإصدار.

ولم تفصح الشركة في البيان عن الحجم المتوقع للإصدار وموعد تنفيذه.

كانت سبكيم قالت في مارس اذار إن مجلس إدارتها وافق على إصدار صكوك في إطار تنويع مصادر التمويل والبحث في فرص إصدار أدوات الدين لتستخدمها في دعم نشاطاتها ومشاريعها.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 